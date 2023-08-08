Metz, Jackson Muleka'ya talip oldu Fransa Ligue 1 takımı Metz, Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Jackson Muleka'ya transfer teklifi yaptı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden siyah-beyazlı ekipte bir yandan da takımdaki oyuncuların geleceği netleşiyor.

Transfer döneminin başında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan ancak kampta ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla Şenol Güneş'in gözüne giren Jackson Muleka'ya transfer teklifi geldi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Jackson Muleka için siyah-beyazlılara teklif yaptı.

Satın alma opsiyonlu teklif yapıldı

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'in, Beşiktaş’tan Jackson Muleka için satın alma opsiyonlu resmi kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Haberde, Kongolu forvet oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Jackson Muleka'yı kadroda düşündüğü ve takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı aktarıldı.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor

Daha önce de birçok takımdan teklif alan Demokratik Kongolu futbolcu geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 23 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 34 maça çıktı. Muleka bu müsabakalarda 7 gol ve 1 asistle mücadele etti.