Metz'den Jackson Muleka açıklaması Fransız ekibi Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak" diyerek transfer iddialarını sonlandırdı.

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Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka için Fransa'dan transfer açıklaması geldi.

Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, Muleka'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak." dedi.

Teklif yetersiz bulundu

Fransız basınında yer alan haberde ise Metz'in, Beşiktaş'a 23 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğu ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlıların Muleka için istediği rakamın Fransız ekibi için ulaşılmaz bir rakam olduğu ve Metz'in bu transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

36 maçta 8 gol 1 asist

Beşiktaş, Kongolu hücum oyuncusunu geçen yaz Standard Liege'den kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Muleka, Beşiktaş'ta çıktığı 36 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.