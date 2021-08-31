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    Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile anlaştı

    Bir dönem PSG, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç'in yeni adresi Kocaelispor oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 09:30
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    Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile anlaştı

    Tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.

    KOCAELİSPOR'LA ANLAŞTI

    Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

    Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.

    Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile anlaştı #1

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