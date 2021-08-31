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Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile anlaştı
Bir dönem PSG, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç'in yeni adresi Kocaelispor oldu.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 09:30
Tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.
KOCAELİSPOR'LA ANLAŞTI
Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.
Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.