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- Mevlüt Erdinç'e Kayserispor talip oldu
Mevlüt Erdinç'e Kayserispor talip oldu
Kayserispor yönetimi, Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Mevlüt Erdinç'i transfer etmek için harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 12:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş, bir an önce forvet transferinin bitirilmesini istedi.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Mevlüt Erdinç’i aldı.
Fenerbahçe’den ayrılması beklenen tecrübeli forvet ile ilk görüşme kısa sürede yapılacak.
33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.