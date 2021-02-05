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    Michael Frey gollerine devam ediyor

    Michael Frey gollerine devam ediyor

    Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralık olarak gönderdiği Michael Frey, 9 gole ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 12:18
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    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Michael Frey, sezon başında Samatta, Cisse ve Ademi transfer edilince kiralık olarak gönderilmişti.

    İsviçreli futbolcu, Belçika ekibi Waasland-Beveren'de çok iyi performans sergiliyor.

    Şu ana kadar 20 maça çıkan Frey, 9 gole ulaştı.

    Michael Frey gollerine devam ediyor #1

    YÖNETİM MUTLU

    Frey'in çıkış yapmasından oldukça memnun olan Fenerbahçe yönetimi, Belçika'da piyasa yapan 26 yaşındaki oyuncuyu satmayı hedefliyor.

    Michael Frey gollerine devam ediyor #2

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