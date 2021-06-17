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    Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

    Fenerbahçe, Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 20:34
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    Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

    Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.

    FENERBAHÇE DUYURDU

    İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

    "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur.

    Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Michael Frey, Royal Antwerp e transfer oldu #1

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