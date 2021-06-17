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Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu
Fenerbahçe, Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 20:26
- Güncelleme : 17.06.2021 - 20:34
Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.
FENERBAHÇE DUYURDU
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur.
Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."