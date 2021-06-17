Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe, Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE DUYURDU

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."