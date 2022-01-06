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    Michael Olunga, Fenerbahçe için kulübüyle görüştü

    Michael Olunga, Fenerbahçe için kulübüyle görüştü

    Michael Olunga, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilenmesiyle büyük heyecan yaşadı. Futbolcunun Al-Duhail Yönetimi’ne, “Teklif gelirse kolaylık bekliyorum” mesajı gönderdiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:27
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    Vedat Muriç, Luuk De Jong, Artem Dzyuba... Golcü transferi için birçok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe ’de sürpriz bir isim gündeme gelmişti: Michael Olunga...

    Katar’da Al-Duhail forması giyen Kenyalı forvet, müthiş istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Olunga, bu sezon Katar Ligi’nde 10 lig maçında 10 kez fileleri sarstı.

    27 yaşındaki oyuncu, özellikle son vuruşlardaki müthiş becerisiyle sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

    Kenya ve Katar basınında çıkan haberlere göre Olunga, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisi nedeniyle fazlasıyla heyecanlandı. Olunga, daha önce kariyerinde 1 sezon Djurgarden (İsveç) ve 1 sezon da Girona (İspanya) olmak üzere sadece 2 sezon Avrupa macerası yaşadı.

    Michael Olunga, Fenerbahçe için kulübüyle görüştü #1

    “FENERBAHÇE’DEN TEKLİF GELİRSE KOLAYLIK SAĞLAYIN”

    Sarı-lacivertlilere gelmeyi çok isteyen Kenyalı golcünün, Al-Duhail Yönetimi’ne, “Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse, bu benim kariyerim için büyük bir adım olacak. Bu nedenle sizden kolaylık sağlamanızı bekliyorum mesajını gönderdiği kaydedildi.

    Michael Olunga, Fenerbahçe için kulübüyle görüştü #2

    109 MAÇTA 94 GOL 15 ASİST

    Michael Olunga, son iki takımında, Kashiwa Reysol ve Al-Duhail’de çıktığı 109 maçta tam 94 gol atıp, 15 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, maç başına 1 skor katkısıyla müthiş bir istatistik yakaladı.

    Michael Olunga, Fenerbahçe için kulübüyle görüştü #3


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