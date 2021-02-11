Michael Seri: Galatasaray ve Valencia'nın ilgisi vardı

Galatasaray'ın bir kez daha kiralamak için girişimde bulunduğu Michael Seri, neden Bordeaux'yu tercih ettiğini anlattı. Seri, "Beni gerçekten istediklerini hissettim" dedi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine gelen ancak kiralık olarak Bordeaux'ya giden Jean Michael Seri, kararının nedenini açıkladı.

Seri'nin sözleri şu şekilde:

"GERÇEKTEN İSTEDİKLERİNİ HİSSETTİM"

"Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak sportif direktör Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. O beni arayana kadar, daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim. Defansif olarak kendimi geliştirdim. Galatasaray'da 4-3-3 oynadık ve defansın önünde 6 numara olarak oynadım. Sezonun yarısında görevim buydu. Yüzüm sahaya dönük olduğunda daha iyi bir görüş alanım oluyor ve arkadaşlarıma daha iyi servis yapabiliyorum."





"Artık rakiplerimin beni geçmesine, kaleye hemen şut çekmesine izin vermiyorum. Bunun için fiziksel olarak kendimi geliştirdim. Fiziksel olarak iyiysen, her şeyi yapabilirdim. Zamanla bu özelliklerimi sahaya yansıtacağım. Ligue 1'de maçları çok izlemiyordum ancak sonuçları takip ediyordum. Tüm ligleri izlediğim gibi Ligue 1'i de izliyorum. Neler olduğunu biliyorum, bu da bir oyuncu için önemli."

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

"Fiziksel olarak iyi durumdayım. Vücudumun ihtiyaçlarının farkındayım. Bir haftalık takımla çalışma, benim yüzde 100 olmamı sağlamasa da yüzde 90 olacağım. Dindar bir adam oldum. Tanrı bana yol gösteriyor. Kendimi nasıl geliştirdiğimi görüyorum. Sabırlı kaldım, yoksa Fulham yöneticilerine giderek sürekli sorun çıkarırdım. Barcelona'ya gidemediğim dönem için de bu geçerli. Şimdi bir çok şeyi anlıyorum, sakin kalıyorum."

"Gelmeden önce Paul Baysse (Bordeaux'un stoperi) ile konuştum ve benim için güzel bir transfer olacağını söyledi. Çok eğleneceğim bir takıma geldim, iyi bir takımdayım. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım."