Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor

Beşiktaş Kulübü, yeni forvet Michy Batshuayi'nin bu gece saat 00.00'da İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getirtecekti.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayınca geliş tarihini erkene aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki golcünün bu gece saat 00.00'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Batshuayi'nin performansı İZLE

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Chelsea'li Batshuayi ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak." demişti.