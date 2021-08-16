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- Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor
Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor
Beşiktaş Kulübü, yeni forvet Michy Batshuayi'nin bu gece saat 00.00'da İstanbul’a geleceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 16:19
- Güncelleme : 16.08.2021 - 16:52
Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getirtecekti.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayınca geliş tarihini erkene aldı.
Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki golcünün bu gece saat 00.00'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Batshuayi'nin performansı İZLE
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Chelsea'li Batshuayi ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak." demişti.