Euro
9.9924
-0.6%
Dolar
8.4714
-0.54%
Altın
487.22
-0.06%
Borsa
1.455
0.5%
Bitcoin
394.550
0.36%
EXEN Coin
26.92
0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor

    Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor

    Beşiktaş Kulübü, yeni forvet Michy Batshuayi'nin bu gece saat 00.00'da İstanbul’a geleceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getirtecekti.

    Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayınca geliş tarihini erkene aldı.

    Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki golcünün bu gece saat 00.00'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

    Batshuayi'nin performansı İZLE

    1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

    Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor #1

    SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Chelsea'li Batshuayi ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak." demişti.

    Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir