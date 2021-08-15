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    Michy Batshuayi, çarşamba günü İstanbul'a geliyor

    Michy Batshuayi, çarşamba günü İstanbul'a geliyor

    Forvet mevkisinde kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendirecek Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 16:52
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Michy Batshuayi renklerine bağlayacak.

    Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a bekliyor.

    “ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL’A GELECEK”

    Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Sergen Yalçın, "Batshuayi çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak" sözlerini kullandı.

    Michy Batshuayi, çarşamba günü İstanbul a geliyor #1

    ÖNCE UZATACAK, SONRA KİRALIK

    Batshuayi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Chelsea, Belçikalı futbolcu ile var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Beşiktaş'a kiralayacak.

    Michy Batshuayi'nin sözleşmesine 8 milyon euroluk opsiyonel satın alma maddesi koyacak olan Chelsea, Belçikalı futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Beşiktaş'a ödetecek.

    Batshuayi'nin performansı İZLE

    Michy Batshuayi, çarşamba günü İstanbul a geliyor #2

    CHELSEA'YE 2.4 MİLYON EURO

    Chelsea'nın bu kiralama sürecinden de Beşiktaş'tan 2.4 milyon euroluk kiralama ücreti alacağı öğrenildi.

    Michy Batshuayi transfer sürecinde zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak olan Beşiktaş'ın Belçikalı forvetin transfer sürecinde kasasından 5.4 milyon euro para çıkacak.

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