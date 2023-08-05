Michy Batshuayi, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni transferler sonrası ikinci plana düşen Michy Batshuayi, gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor.

DHA'nın haberine göre; yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

34 maçta 22 gol attı

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 34 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.

Hatırlanacağı üzere Zimbru'yla oynanan ilk maçta Batshuayi tribünlere gitmek yerine İsmail Yüksek'in tüm ısrarlarına rağmen doğrudan soyunma odasına gitmişti.