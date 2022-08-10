Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye önerildi

Beşiktaş'tan ayrılarak Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sarı-lacivertliler, adaylar arasına Belçikalı santrforu da ekledi.

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ancak Süper Lig kariyerinde kaçırdığı gollerle anımsanacak olan Michy Batshuayi cephesinden sarı-lacivertlilere öneri geldi.

Kulüp arayışlarını sürdüren Belçikalı santrfor, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber göndererek "Aradıkları golcü benim. Kendimi yeniden kanıtlayacağım." ifadelerini kullandı.

Jesus karar verecek

Alexander Sörloth transferini bitirmek için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertlilerin, Batshuayi'yi de düşünmeye başladığı ancak bu konuda son kararı Jorge Jesus'un vereceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Batshuayi, her ne kadar kaçırdığı gollerle akıllarda kalsa da rakip fileleri 14 kez havalandırmış ve 5 golün de pasını vermişti.