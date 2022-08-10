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    Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye önerildi

    Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye önerildi

    Beşiktaş'tan ayrılarak Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sarı-lacivertliler, adaylar arasına Belçikalı santrforu da ekledi.
    • 10.08.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:13
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    Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ancak Süper Lig kariyerinde kaçırdığı gollerle anımsanacak olan Michy Batshuayi cephesinden sarı-lacivertlilere öneri geldi.

    Kulüp arayışlarını sürdüren Belçikalı santrfor, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber göndererek "Aradıkları golcü benim. Kendimi yeniden kanıtlayacağım." ifadelerini kullandı.

    Michy Batshuayi, Fenerbahçe ye önerildi #1

    Jesus karar verecek

    Alexander Sörloth transferini bitirmek için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertlilerin, Batshuayi'yi de düşünmeye başladığı ancak bu konuda son kararı Jorge Jesus'un vereceği kaydedildi.

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Batshuayi, her ne kadar kaçırdığı gollerle akıllarda kalsa da rakip fileleri 14 kez havalandırmış ve 5 golün de pasını vermişti.

    Michy Batshuayi, Fenerbahçe ye önerildi #2


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