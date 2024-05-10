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Michy Batshuayi için Fenerbahçe'yi kahreden haber! Bedavaya gidecek

Michy Batshuayi için Fenerbahçe'yi kahreden haber! Bedavaya gidecek Fenerbahçe'nin adeta nöbetçi golcüsü durumunda olan Michy Batshuayi için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi.