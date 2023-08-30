Michy Batshuayi yolcu! İşte yeni takımı Alfredo Morelos'un İstanbul'a gelmesiyle birlikte Crespo'nun ardından Michy Batshuayi'nin de gideceği kesinleşti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmayı kafasına koymuştu.

Sahadaki isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin de moralini bozan Belçikalı golcü, yönetimle yaptığı görüşmede gelen tekliflerin değerlendirilmesini istemişti.

Morelos geldi, Premier Lig'e gidiyor

Sarı-lacivertliler de hemen harekete geçerek Rangers ile sözleşmesi biten Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirerek Batshuayi'nin gidişinin önündeki engelleri kaldırdı.

Tecrübeli santrforun kısa süre içerisinde Premier Lig takımı Nottingham Forest ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bats, geçen sezon geçirdiği sakatlıklara rağmen 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetmişti. Bu sezon da 5 maçta 2 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.