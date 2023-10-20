Michy Batshuayi'den ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından ikinci forvet durumuna düşen Michy Batshuayi, isteksiz ve mutsuz tavırlarıyla sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiriyor. Satış listesine konan Belçikalı golcü için belirlenen bonservis bedeli de duyuruldu.

ensonhaber.com Fenerbahçe'nin forvet Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun gelişi sonrası sarı-lacivertli takımın hücum hattında ikinci planda kaldı. Batshuayi, bu sezon forma giydiği 16 maçta 470 dakikada sahada kalırken 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Belçikalı golcüyle milli takım dönüşü görüşen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın." şeklindeki sözleri karşılık bulmadı. 10 milyon euro bonservis Sarı lacivertli yönetimin, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldığı kaydedildi. Fransa'dan Lens ve İngiltere'den Nottingham Forest'ın takibindeki Michy Batshuayi için belirlenen bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Belçikalı futbolcu, bu sezon 11 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.