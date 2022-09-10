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    Michy Batshuayi'den rüya gibi başlangıç

    Belçikalı yıldız, Fenerbahçe kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. İlk şutunda golü atıp Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getirerek büyük kredi kazandı.
    • 10.09.2022 - 09:20
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    Michy Batshuayi'den rüya gibi başlangıç

    Fenerbahçe , transfer dönemini yoğun geçirdi. Birçok isim Samandıra’ya geldi ancak taraftarın en çok merak ettiği konu, yeni golcünün kim olacağıydı. Gündeme dünyaca ünlü yıldızlar geldi.

    Yönetim birçok oyuncuyla uzun süre pazarlık yaptı. Sonunda Sarı-Lacivertliler’in yeni forveti Michy Batshuayi oldu. Ancak bu transfer camianın bir bölümünün tepkisini çekti. Belçikalı oyuncunun geçen sezon Beşiktaş ’taki performansı, uzun süredir Chelsea’nin göndermeye çalışmasına rağmen bu kadar geç kadroya katılması gibi konular; yönetimin eleştirilmesine neden oldu.

    Jesus’un güveni

    Batshuayi için Sarı-Lacivertli macera sıkıntılı başlayabilirdi. Ancak tam tersine, golcü oyuncu Fenerbahçe kariyerine muhteşem bir giriş yaptı. Rakip Dinamo Kiev, amaç hem Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak hem de Devler Ligi’ndeki elenmenin rövanşını almaktı. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna ekibine büyük üstünlük kursa da verdiği tek pozisyonda golü yedi. Skor 1-1’ken 69. dakikada Batshuayi, geldikten kısa süre sonra yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Jesus öğrencisine olan güvenini gösterdi.

    Kendini unutturdu

    28 yaşındaki oyuncu, tam da umutların tükendiği anlarda sahneye çıktı. 90+2’de Ferdi’nin kullandığı taç atışında arka direkte kendini unutturdu, çektiği ilk şutta galibiyeti getiren golü attı. Fenerbahçe, bu sayede Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı. Batshuayi de ilk maçında taraftara büyük mutluluk yaşatıp, 12. adamın gözüne girmeyi başardı.

    Michy Batshuayi den rüya gibi başlangıç #1


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