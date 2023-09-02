Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi neden yattı Nottingham Forest, Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye yaptığı tekliften ret cevabı alınca Milan'dan Divock Origi'yi kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye yaptıkları teklif reddedilen Nottingham Forest, Divock Origi'yi kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Origi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Batshuayi'nin transferi neden yattı?

Nottingham Forest, Origi transferi öncesi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ancak hem sarı-lacivertli kulüp hem de Belçikalı golcü teklifi yetersiz bulmuştu.

Transferin yatma nedeni olarak ise, Premier Lig kulübünün sarı-lacivertlilere, Belçikalı futbolcunun maaşının yarısını siz yarısını biz ödeyelim şeklinde bir teklif sunması olarak gösterildi.

Sattığı oyuncuya para ödemeyi kabul etmeyen Ali Koç, Morelos transferini iptal ederek, Belçikalı golcüyü takımda tuttu.

Origi'nin istatistikleri

Nottingham'ın yeni transferi Divock Origi, Milan'a transfer olmadan önce Premier Lig'de Liverpool forması giymiş ve Premier Lig'de çıktığı 107 maçta 22 gol 10 asist üretmişti.