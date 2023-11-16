Michy Batshuayi'ye iki Belçika takımı teklif yaptı Fenerbahçe'de yıldız golcü Edin Dzeko'nun arkasında ikinci forvet olarak kalan Michy Batshuayi'ye ülkesi Belçika'dan teklifler geldi.

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Milli ara dönemine rakiplerinin önünde lider olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi Grubu'nda da zirvede olan Fenerbahçe'de, son dönemde gözden düşen Michy Batshuayi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla birlikte yedek kalan ve ikinci plana düşen 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ülkesinden 2 teklif geldi

Sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif alan ve transferi son anda gerçekleşmeyen Batshuayi'ye bu kez de ülkesinden iki teklif geldi.

Belçika medyasında yer alan haberde; Club Brugge ve Antwerp'in, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı Batshuayi'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

Bu sezon maçların çoğuna sonradan dahil olan forvet oyuncusu, 15 maçta forma giydi. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Batshuayi bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.