Middlesbrough, Chuba Akpom'u transfer etti

24 yaşındaki İngiliz golcü Chuba Akpom'un yeni adresi açıklandı. PAOK forması giyen Nijerya asıllı futbolcu, İngiliz ekibi Middlesbrough ile sözleşme imzaladı.

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki golcü oyuncu Chuba Akpom'un yeni takımı resmen açıklandı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz ekibi Middlesbrough, PAOK forması giyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Middlesbrough'nun bu transfer için Yunan ekibine 3 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.