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Middlesbrough, Chuba Akpom'u transfer etti
24 yaşındaki İngiliz golcü Chuba Akpom'un yeni adresi açıklandı. PAOK forması giyen Nijerya asıllı futbolcu, İngiliz ekibi Middlesbrough ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 14:55
Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki golcü oyuncu Chuba Akpom'un yeni takımı resmen açıklandı.
3 MİLYON EURO BONSERVİS
İngiliz ekibi Middlesbrough, PAOK forması giyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Middlesbrough'nun bu transfer için Yunan ekibine 3 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.