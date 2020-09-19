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    Middlesbrough, Chuba Akpom'u transfer etti

    24 yaşındaki İngiliz golcü Chuba Akpom'un yeni adresi açıklandı. PAOK forması giyen Nijerya asıllı futbolcu, İngiliz ekibi Middlesbrough ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 14:55
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    Middlesbrough, Chuba Akpom'u transfer etti

    Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki golcü oyuncu Chuba Akpom'un yeni takımı resmen açıklandı.

    3 MİLYON EURO BONSERVİS

    İngiliz ekibi Middlesbrough, PAOK forması giyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

    Middlesbrough'nun bu transfer için Yunan ekibine 3 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.

    Middlesbrough, Chuba Akpom u transfer etti #1

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