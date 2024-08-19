Miguel Crespo, Başakşehir'in yolunu tuttu Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig ekibi Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşti.

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Başakşehir'e resmen transfer oldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Fenerbahçe Kulübü'nde konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Transfer Bilgilendirme



2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.



Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Miguel Crespo, Eylül 2021'de Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçen sezonun ikinci yarısını İspanyol kulübü Rayo Vallecano'da kiralık olarak geçiren Crespo, Fenerbahçe forması altında 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.