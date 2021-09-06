Miguel Crespo, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Miguel Crespo transferini açıkladı.

Fenerbahçe, orta sahaya bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.

Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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PEREIRA ÇOK İSTİYORDU

Morita transferi gerçekleşmeyince teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Miguel Crespo, orta sahadaki dinamik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra yaptığı sürpriz koşularla gol pozisyonuna giriyor ve takıma skor katkısı da yapabiliyor.

Miguel Crespo'nun en olumsuz özelliği ise sert bir futbolcu olması nedeniyle sık sık kart görmesi…