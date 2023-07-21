Miguel Crespo ya sözleşme uzatacak ya da satılacak Fenerbahçe, Miguel Crespo'yla görüştü ve yıllık ücretini iyileştirip yeni sözleşme teklif etti. Crespo, 1.8-2 milyon euro seviyesinde maaş talep ediyor. Oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı takdirde elden çıkarılacak.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Miguel Crespo'da karar zamanı geldi.

2024'te serbest kalacak olan Portekizli futbolcunun yeni sözleşmeyi reddetmesi halinde satılması gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerden 1.8 milyon euro ila 2 milyon euro arasında bir maaş beklentisi olan Crespo'ya ilgi gösteren takımların da olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertliler Portekizlinin menajerinden anlaşma sağlanamaması halinde takım bulmasını isterken, önümüzdeki günlerde transferin detayları da ortaya çıkacak.

Ali Koç da söylemişti

Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada, "Crespo sözleşme uzatmazsa satılması gündeme gelir." demişti.

26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'den şu anda yıllık 500 bin euro kazanıyor.