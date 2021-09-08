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    Miguel Crespo'nun lisansı çıktı

    Fenerbahçe'de yeni transfer Miguel Crespo'nun lisansı çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:53
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    Miguel Crespo'nun lisansı çıktı

    Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Paria'dan transfer ettiği Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı.

    24 yaşındaki oyuncu, Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Sivasspor maçında oynayabilecek.

    AVRUPA LİGİ’NDE YOK

    Sarı-lacivertlilerin bu sezonki 9. transferi olan Crespo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.

    Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Miguel Crespo nun lisansı çıktı #1

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