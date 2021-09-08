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- Miguel Crespo'nun lisansı çıktı
Miguel Crespo'nun lisansı çıktı
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 16:44
- Güncelleme : 08.09.2021 - 16:53
Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Paria'dan transfer ettiği Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı.
24 yaşındaki oyuncu, Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Sivasspor maçında oynayabilecek.
AVRUPA LİGİ’NDE YOK
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki 9. transferi olan Crespo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.