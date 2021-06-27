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    Miha Zajc adım adım Genoa'ya

    Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'ı İtalyan takımı bırakmak istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 15:52
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    Miha Zajc adım adım Genoa'ya

    Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başında kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc konusunda İtalyanlar ısrarcı...

    Sergilediği futbolla Serie A'da kendini kanıtlayan Zajc konusunda Genoa yetkililerinin Sarı Lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde kapısını çalıp, transferi sonlandıracağı öğrenildi.

    GENOA FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

    Ailesinin de İtalya'da kalmasına sıcak baktığı Zajc, geçtiğimiz sezon Serie A'da 31, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta Genoa formasını başarı ile taşımıştı.

    Zajc çıktığı maçlarda takımına 1 gol 3 asistlik bir performansla katkı sağlamıştı.

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    Miha Zajc adım adım Genoa ya #2

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