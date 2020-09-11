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    Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti

    Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Slovenyalı futbolcu Miha Zajc, İtalya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:47
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    Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti

    2019 yılında Empoli'den satın alınan ancak beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına kiralandı.

    İtalya'ya giden ve sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra resmi sözleşmeye imza attı.

    ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

    Zajc, eğer 30 maç oynarsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

    Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti #1

    Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti #2

    Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti #3

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