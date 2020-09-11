- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti
Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Slovenyalı futbolcu Miha Zajc, İtalya'ya gitti.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 10:47
2019 yılında Empoli'den satın alınan ancak beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına kiralandı.
İtalya'ya giden ve sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra resmi sözleşmeye imza attı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Zajc, eğer 30 maç oynarsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.