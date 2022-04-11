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    Miha Zajc'a 3 yıllık yeni sözleşme teklifi

    Miha Zajc'a 3 yıllık yeni sözleşme teklifi

    Galatasaray galibiyetinde başrol oyuncusu olan Miha Zajc son dönemdeki formuyla yönetimden tam not aldı. Sarı-lacivertliler, Sloven orta sahaya 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:15
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    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Konyaspor'un Rize deplasmanında mağlup olmasıyla lig ikinciliği için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için ligin son haftalarında Konyaspor'la kıyasıya bir yarışa girecek.

    Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş performansıyla dikkat çeken isimler oldu.

    Miha Zajc a 3 yıllık yeni sözleşme teklifi #1

    Zajc'a yeni sözleşme

    Fenerbahçe yönetimi, Zajc'ın sözleşmesini yenilemek için girişimlere başladı.

    Fenerbahçe'de Sloven oyuncu, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.

    27 yaşındaki orta saha, özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artırmayı başardı.

    Sarı-lacivetlilerde ayrılık aşamasına gelen Miha Zajc, son haftalarda sahada savaşıyor, atıyor, attırıyor... Tecrübeli oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı.

    Fenerbahçe yönetimi de önemli kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

    Miha Zajc a 3 yıllık yeni sözleşme teklifi #2

    3 yıllık teklif yapılacak

    Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim, oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor.

    Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız, orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı.

    Bu sezon Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 90 dakika sahada kalan Sloven orta saha Zajc, son 7 haftanın ise 6'sında maçın tamamında sahada kalmayı başardı.

    Miha Zajc a 3 yıllık yeni sözleşme teklifi #3


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