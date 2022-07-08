Petrol
106.31
1.59%
Euro
17.596
0.19%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
969.77
0.45%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
371.081
4.96%
BTXN Coin
6.57
2.17%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C
    Miha Zajc'a Avrupa'dan talip

    Miha Zajc'a Avrupa'dan talip

    Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'a İtalya'dan talip var. Sarı-lacivertli futbolcuyu Seri A temsilcisi Torino isterken, Fenerbahçe bonservis beklentisini paylaştı.
    • 08.07.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Jorge Jesus takımın eksilerini ve artılarını çıkardı.

    Yapılması gereken takviyeleri Ali Koç ile görüşen Jesus, yönetime raporunu sundu. Gidecek isimlerin yanı sıra geçen sezon iyi performans gösteren bazı oyunculara da Avrupa’dan teklifler geliyor.

    Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan iyi bir gelir elde edip kasasını doldurmayı hedefliyor. Onlardan biri de Miha Zajc…

    Miha Zajc a Avrupa dan talip #1

    Torino talip

    Tuttosport'un haberine göre; İtalyan ekibi Torino, daha önce Empoli ve Genoa formaları da giyen, bonservisi ise Fenerbahçe'de bulunan Sloven orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Torino, bunun için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti.

    Miha Zajc a Avrupa dan talip #2

    Fenerbahçe 10 milyon euro istiyor

    Haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcudan 10 milyon euro beklediği ve kulüpler arasında bir mesafe olduğu ifade edildi. Öte yandan futbolcuya Club Brugge'ün de yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtiledi.

    Miha Zajc a Avrupa dan talip #3

    41 maça çıktı

    Bilindiği üzere Club Brugge yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan Zajc, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
    Ekonomi

    Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Vakanüvis, İngiltere'nin 'tuhaf' başbakanlarını yazdı
    Gündem

    Vakanüvis, İngiltere'nin 'tuhaf' başbakanlarını yazdı

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Görüş Bildir