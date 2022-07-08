Miha Zajc'a Avrupa'dan talip

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'a İtalya'dan talip var. Sarı-lacivertli futbolcuyu Seri A temsilcisi Torino isterken, Fenerbahçe bonservis beklentisini paylaştı.

Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Jorge Jesus takımın eksilerini ve artılarını çıkardı.

Yapılması gereken takviyeleri Ali Koç ile görüşen Jesus, yönetime raporunu sundu. Gidecek isimlerin yanı sıra geçen sezon iyi performans gösteren bazı oyunculara da Avrupa’dan teklifler geliyor.

Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan iyi bir gelir elde edip kasasını doldurmayı hedefliyor. Onlardan biri de Miha Zajc…

Torino talip

Tuttosport'un haberine göre; İtalyan ekibi Torino, daha önce Empoli ve Genoa formaları da giyen, bonservisi ise Fenerbahçe'de bulunan Sloven orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Torino, bunun için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe 10 milyon euro istiyor

Haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcudan 10 milyon euro beklediği ve kulüpler arasında bir mesafe olduğu ifade edildi. Öte yandan futbolcuya Club Brugge'ün de yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtiledi.

41 maça çıktı

Bilindiği üzere Club Brugge yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan Zajc, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.