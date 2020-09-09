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    Miha Zajc'a Genoa talip oldu

    Miha Zajc'a Genoa talip oldu

    Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc için Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın yanı sıra Genoa da devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 09:47
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    Fenerbahçe'de beklenenleri karşılayamayan Sloven futbolcu Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktığı belirtildi.

    İtalyan basınına yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa tarafından istendiği aktarıldı.

    Miha Zajc a Genoa talip oldu #1

    KİRALAMA ARTI SATIN ALMA OPSİYONU

    24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonunun da istendiği kaydedildi.

    Zajc'ın satın alma opsiyonunu 3.5 milyon euro, ek olarak 4 yıllık sözleşme ile anlaşmanın tamamlanmaya çalışıldığı da detaylar arasında yer aldı.

    Miha Zajc a Genoa talip oldu #2

    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Slovenya Milli Takımı ile pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek.

    2019 yılının ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis artı Salih Uçan'ı vermişti.

    ACUN'UN TAKIMI FORTUNA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR

    Öte yandan Slovenyalı futbolcuya Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın da ilgisi sürüyor. İlk tercihi İtalya olan Miha Zajc için Acun Ilıcalı da temaslarına devam ediyor.

    Acun Ilıcalı'nın takımı Miha Zajc'ı istiyor - HABERİ

    Miha Zajc a Genoa talip oldu #3

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