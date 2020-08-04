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- Miha Zajc'ı isteyen iki kulüp var
Miha Zajc'ı isteyen iki kulüp var
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Miha Zajc'ı, İtalya'nın Bologna ve Verona takımlarının istediği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 10:48
- Güncelleme : 04.08.2020 - 10:48
Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği Miha Zajc, istenileni veremeyince satış listesine konuldu.
İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor.
İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.
Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.
2 GOL 1 ASİST
Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.