Miha Zajc'ı isteyen iki kulüp var

Miha Zajc'ı isteyen iki kulüp var

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Miha Zajc'ı, İtalya'nın Bologna ve Verona takımlarının istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği Miha Zajc, istenileni veremeyince satış listesine konuldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor.

İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.

Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.

2 GOL 1 ASİST

Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.