Miha Zajc'ın bileti kesildi: Kendine kulüp bul Fenerbahçe, Miha Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında 3 yıllık sözleşme uzattığı Miha Zajc, beklenen performansı sergileyemediği için kulüpten ayrılma kararı aldı.

Sloven oyuncunun, forma şansı bulmakta zorlandığı ve beklentilerin çok altında bir performans sergilediği belirtildi.

Bu durum üzerine Fenerbahçe yönetimi, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme yaparak oyuncunun yaz aylarında kulüp bulması için girişimde bulunmayı kararlaştırdı.

Zajc bu sezon 16 maça çıktı

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 16 maça çıkarken, sadece Pendikspor maçında 2 gol kaydedebildi.

Oyuncunun, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirtiliyor.