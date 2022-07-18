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- Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi
Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi
- 18.07.2022 - 16:54
- Güncelleme : 18.07.2022 - 16:57
Los Angeles Galaxy'den ayrılarak 2020'de Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic, dizinden ağır bir sakatlık geçirdikten sonra uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
1 yıl daha yeşil sahalarda
Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan duyuruda, "Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. 40 yaşındaki İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
İtalya’da 5 şampiyonluk
En son İtalya temsilcisi Milan'la 2010-11 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukla birlikte kariyerinin 5. İtalya şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyonlukların 2’sini Milan’da, 3’ünü İnter’de yaşadı.
27 maçta 8 gol 3 asist
Ibrahimovic, geçtiğimiz sezonda 27 maçta süre alırken 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.