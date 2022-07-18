Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi

40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, İtalya Serie A Şampiyonu Milan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Los Angeles Galaxy'den ayrılarak 2020'de Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic, dizinden ağır bir sakatlık geçirdikten sonra uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

1 yıl daha yeşil sahalarda

Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. 40 yaşındaki İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İtalya’da 5 şampiyonluk

En son İtalya temsilcisi Milan'la 2010-11 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukla birlikte kariyerinin 5. İtalya şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonlukların 2’sini Milan’da, 3’ünü İnter’de yaşadı.

27 maçta 8 gol 3 asist

Ibrahimovic, geçtiğimiz sezonda 27 maçta süre alırken 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.