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    Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi

    Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi

    40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, İtalya Serie A Şampiyonu Milan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
    • 18.07.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 16:57
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    Los Angeles Galaxy'den ayrılarak 2020'de Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic, dizinden ağır bir sakatlık geçirdikten sonra uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

    1 yıl daha yeşil sahalarda

    Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Yapılan duyuruda, "Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. 40 yaşındaki İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

    Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi #1

    İtalya’da 5 şampiyonluk

    En son İtalya temsilcisi Milan'la 2010-11 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukla birlikte kariyerinin 5. İtalya şampiyonluğunu elde etti.

    Şampiyonlukların 2’sini Milan’da, 3’ünü İnter’de yaşadı.

    Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi #2

    27 maçta 8 gol 3 asist

    Ibrahimovic, geçtiğimiz sezonda 27 maçta süre alırken 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Milan, 40 yaşındaki Ibrahimovic’le sözleşme yeniledi #3


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