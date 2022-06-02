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    Milan, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

    Sergilediği performansla adından söz ettiren ve tekrar Avrupa ekiplerinin radarına giren Abdülkadir Ömür'e İtalya Serie A şampiyonu Milan talip oldu.
    • 02.06.2022 - 11:12
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    Milan, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

    Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor.

    Daha önce Manchester City'nin kapısından dönen bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı ağır sakatlığın ardından tekrar eski günlerine döndü ve İtalyan devi Milan'ın radarına girdi.

    Milan, Abdülkadir Ömür ü istiyor #1

    Milan uzun süredir takipte

    Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı. İtalyan ekibinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik bir oyuncu aradığı ifade edildi.

    Bu doğrultuda Milan'ın gözünü Abdülkadir Ömür'e diktiği belirtildi. İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin de altı çizildi.

    Milan, Abdülkadir Ömür ü istiyor #2

    "Zamanın geldiğini düşünüyorum"

    Abdülkadir, Trabzonspor'dan ayrılmanın zamanı geldiğini ve önceliğinin Avrupa olduğunu söyleyerek, "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabii kulübümüzün bize izin verdiği sürece. Başkanımızın da dediği gibi, birçok fırsat elimize geçmişti ama zamanı değildi gitmenin ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğim Avrupa, döndüğümde ise sadece Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.

    22 yaşındaki yetenek bu sezon bordo-mavililerde 38 maça çıktı. Ömür bu maçlarda 7 gol 4 asistlik katkı verdi.

    Milan, Abdülkadir Ömür ü istiyor #3

    Milan, Abdülkadir Ömür ü istiyor #4


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