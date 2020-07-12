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    Milan, Ajer için teklifini yükseltti

    Celtic'in yıldız adayı stoperi Ajer'i kadrosuna katmakta ısrarcı olan Milan, 22 milyon sterlin'i gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 13:52
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    Milan, Ajer için teklifini yükseltti

    Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Milan, Ajer'i transfer etme inadını sürdürüyor.

    The Sunday Post'un haberine göre önceki teklifi reddedilen Milan, Kristoffer Ajer için Celtic'e iyileştirilmiş yeni bir teklif hazırlıyor.

    İtalyan devi bu sefer yaklaşık 22 milyon sterlin'i gözden çıkardı.

    Milan, Ajer için teklifini yükseltti #1

    Norveçli defans oyuncusu, bu sezon Celtic formasını 48 resmi maçta terletti.

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