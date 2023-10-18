Milan, Arda Güler için kiralama teklifi yaptı Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin genç oyuncu için kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan ve henüz Madrid formasıyla sahaya çıkamayan genç yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Milan orta sahasına takviye yapmak istiyor

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.

Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

Kararı Perez verecek

Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.