Milan, Beşiktaş'ın ilgilendiği Rebic için bonservis bedeli istemiyor Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Hırvat futbolcu Ante Rebic için oyuncunun kulübü İtalyan devi Milan, bonservis bedeli talep etmedi.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun son haftalarında üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum bölgesine bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı takım Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine almıştı. İtalyan ekibinin bu transferle ilgili aldığı karar belli oldu.

Milan bonservis bedeli istemiyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Rebic'e gelecek sezon kadroda düşünülmediğini ve kendisine kulüp bulması gerektiğini iletti.

Milan, Rebic için bir bonservis bedeli istemezken tek hedefi, Hırvat yıldızın brüt 3.5 milyon euroluk maaşından kurtulmak.

Beşiktaş, Rebic'in maaşını düşürme peşinde

Beşiktaş ise net maaşı 1.95 milyon euro olan Rebic'in, bu rakamdan daha yüksek olan talebini düşürmesini istiyor.

Haberin detayında Beşiktaş'ın acelesinin olmadığı, Rebic'i rakamı düşürmesi halinde transfer edebileceği de belirtildi.

Milan'ın Eylül 2020'de 6.7 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Hırvat sol açık, geçen sezon 31 resmi maçta oynadı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.