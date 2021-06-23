Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde

Serie A takımlarından Milan, Lille'de oynayan A Milli takım oyuncumuz Burak Yılmaz'ı listesine ekledi.

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor.

MILAN, BURAK'LA İLGİLENİYOR

Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

18 GOL 5 ASİST

35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

Burak Yılmaz'ın, Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.