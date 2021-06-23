- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde
Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde
Serie A takımlarından Milan, Lille'de oynayan A Milli takım oyuncumuz Burak Yılmaz'ı listesine ekledi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 14:18
- Güncelleme : 23.06.2021 - 14:21
İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor.
MILAN, BURAK'LA İLGİLENİYOR
Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.
18 GOL 5 ASİST
35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.
Burak Yılmaz'ın, Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.