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    Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde

    Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde

    Serie A takımlarından Milan, Lille'de oynayan A Milli takım oyuncumuz Burak Yılmaz'ı listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 14:21
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    İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor.

    MILAN, BURAK'LA İLGİLENİYOR

    Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

    Milan, Burak Yılmaz ın peşinde #1

    18 GOL 5 ASİST

    35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

    Burak Yılmaz'ın, Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.

    Milan, Burak Yılmaz ın peşinde #2

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