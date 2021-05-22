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    Milan Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

    Milan Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

    Sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Milan'ın transfer listesinde.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:25
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    Adı kış transfer döneminde Milan ile anılan Cengiz Ünder bir kez daha İtalyan ekibinin radarında.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 23 yaşındaki yıldız kırmızı-siyahlı ekibin transfer listesinde.

    ROMA’NIN TALEBİ 15 MİLYON EURO

    Haberde Cengiz Ünder'in Leicester City performansı nedeniyle Roma'nın milli futbolcuya gelecek doğru teklife evet diyeceği belirtildi.

    Başkent ekibinin Cengiz Ünder için bonservis talebi ise 15 milyon Euro.

    Milan Cengiz Ünder i transfer etmek istiyor #1

    SÖZLEŞMESİ 20203’TE SONA ERİYOR

    Roma ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Cengiz, bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıktı 2 gol ve 3 asist üretti.

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