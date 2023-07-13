Milan, Chelsea'den Pulisic'i transfer etti İtalyan devi Milan, Chelsea'nin ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i renklerine bağladı.

AA

İtalya Serie A ekibi Milan, İngiltere'nin Chelsea takımından 24 yaşındaki ABD'li futbolcu Christian Pulisic ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunan Pulisic'in 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere basınında transferin 20 milyon Sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Chelsea, 58 milyon Sterlin'e almıştı

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Pulisic, 2019'da 58 milyon Sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu

Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Chelsea'de 145 maça çıkan ABD'li futbolcu 26 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.