Milan, Fofana'yı duyurdu

Haber Merkezi
İtalyan devi Milan, bir süredir gündeminde olan Youssouf Fofana transferini resmen duyurdu.
Milan, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRDİ
Bu transfer için Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek olan Milan, Fofana'yı kadrosuna katarak orta saha hattını güçlendirdi.
Fofana, Milan'da göstereceği performansla İtalyan futboluna önemli katkılarda bulunması beklenen isimlerden biri olacak.
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