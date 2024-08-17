Milan, Fofana'yı duyurdu Milan, Monaco'dan transfer ettiği Youssouf Fofana ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. İtalyan kulübü, bu transfer için toplamda 25 milyon euro ödeyecek.

Haber Merkezi İtalyan devi Milan, bir süredir gündeminde olan Youssouf Fofana transferini resmen duyurdu. Milan, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını açıkladı. ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRDİ Bu transfer için Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek olan Milan, Fofana'yı kadrosuna katarak orta saha hattını güçlendirdi. Fofana, Milan'da göstereceği performansla İtalyan futboluna önemli katkılarda bulunması beklenen isimlerden biri olacak.