Milan, Kyle Walker'ı transfer etti

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Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan ekibi, Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı.

2017 yılından bu yana Manchester City'nin formasını terleten İngiliz futbolcu, 319 resmi maça çıktı, 6 kez fileleri sarsarken 23 de asiste imza attı.

6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Walker, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta skor katkısı üretemedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Milan'dan yapılan açıklamada sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmezken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, anlaşmanın 5 milyon euro satın alma opsiyonlu, 6 aylık kiralık olarak yapıldığını iddia etti.