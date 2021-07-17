- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Milan, Olivier Giroud transferini açıkladı
Milan, Olivier Giroud transferini açıkladı
Milan, sağlık kontrollerinden geçirdiği Fransız yıldız Olivier Giroud ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 14:00
İtalya Serie A ekibi Milan, Chelsea'nin Fransız santraforu Olivier Giroud ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 34 yaşındaki oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği ve transferden duyulan mutluluk dile getirildi.
Fransa Milli Takımı ile EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) iki maçta forma giyen Giroud, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.