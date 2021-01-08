Milan, Ozan Tufan'ı yakından takip ediyor

Milan'ın scout ekipleri, dün oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Ozan Tufan için gelen İtalyanların, milli futbolcu hakkında sık sık rapor tuttukları görüldü.

Bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 4 gol 5 asistle oynayan milli futbolcuya, Crystal Palace ve West Bromwich kulüplerinin ardından Milan da talip oldu.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Alanyaspor maçını tribünden takip eden İtalyan devinin scout ekipleri, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sık sık not aldı.

15 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin, birçok takımın transfer listesinde yer alan orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

İLK KEZ 2 ASİST YAPTI

İlk kez bir maçta 2 asist birden yaparak kalitesini gösteren Ozan'ın, kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.