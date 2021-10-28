Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesini uzattı

Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Serie A devi Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

2017-19 arasında Fenerbahçe forması da giymiş olan 32 yaşındaki başarılı stoper, bu sezon Milan forması ile 8 karşılaşmaya çıktı.

MILAN NAMAĞLUP LİDER

Ligde 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup lider olan Milan'ın başarılı stoper oyuncusu, ekim başında verdiği röportajda sözleşme uzatmaya yakın olmadığını belirtmişti.