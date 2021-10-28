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- Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesini uzattı
Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesini uzattı
Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 12:54
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:58
Serie A devi Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
2017-19 arasında Fenerbahçe forması da giymiş olan 32 yaşındaki başarılı stoper, bu sezon Milan forması ile 8 karşılaşmaya çıktı.
MILAN NAMAĞLUP LİDER
Ligde 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup lider olan Milan'ın başarılı stoper oyuncusu, ekim başında verdiği röportajda sözleşme uzatmaya yakın olmadığını belirtmişti.