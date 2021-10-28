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    Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesini uzattı

    Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:58
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    Milan, Simon Kjaer'in sözleşmesini uzattı

    Serie A devi Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

    2017-19 arasında Fenerbahçe forması da giymiş olan 32 yaşındaki başarılı stoper, bu sezon Milan forması ile 8 karşılaşmaya çıktı.

    MILAN NAMAĞLUP LİDER

    Ligde 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup lider olan Milan'ın başarılı stoper oyuncusu, ekim başında verdiği röportajda sözleşme uzatmaya yakın olmadığını belirtmişti.

    Milan, Simon Kjaer in sözleşmesini uzattı #1

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