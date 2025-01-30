Milan Skriniar'ın ilk sözleri: Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Skriniar, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ifade eden başarılı stoper, şunları dedi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum.