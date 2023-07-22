Milan, Zlatan'ın yerine golcü buldu: Noah Okafor Milan, RB Salzburg'un golcüsü Noah Okafor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milano'ya iniş yapan oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

Zlatan Ibrahimovic'in emekliliği sonrası santrfor arayışında olan Milan, aradığı ismi Avusturya'da buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip Red Bull Salzburg'un İsviçreli golcüsü Noah Okafor'la anlaşarak Milano'ya getirdi. Sağlık kontrolleri sonrası 23 yaşındaki oyuncunun resmi imzasını atması bekleniyor.

28 milyon euro ödenecek

Milan'ın Okafor için bonuslarla birlikte toplam 28 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

Okafor geçen sezon Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol 5 asist üretmişti.