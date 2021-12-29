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    Milan'da hedef Attila Szalai

    Milan'da hedef Attila Szalai

    İtalyan devi Milan, sezonu kapatan Simon Kjaer’in yerini devre arasında Attila Szalai ile doldurmak istiyor. Çizme basını, 15 milyon euroya işin biteceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:33
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    Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansla devlerin dikkatini çeken Attila Szalai'ye, Milan talip oldu.

    İtalyan devinin tecrübeli stoperi Simon Kjaer, geçtiğimiz haftalarda dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

    Milan da hedef Attila Szalai #1

    HEDEFTE SZALAI VAR

    Serie A'da şampiyonluğu hedefleyen ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen kırmızı-siyahlıların, 23 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdiği öğrenildi.

    İtalyan basınına göre; Milan'ın listesinde stoper için 3 futbolcu var. Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve PSG'nin 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların radarında. Ancak iki oyuncunun maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı, Szalai'ye yöneltti.

    Milan da hedef Attila Szalai #2

    "10-15 MİLYON EUROYA BİTER"

    Çizme ekibinin, Szalai'nin transferini 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade edilse de Fenerbahçe'nin, kapıyı 20 milyon eurodan açması bekleniyor.

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