Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nun maaşına zam

La Gazzetta dello Sport, yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşmeyle birlikte maaşının 4 milyon euroya yükseltileceğini yazdı.

Milan, sözleşmesini uzatmak istediği Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklifini sunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyanlar, yıllık 2.5 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çalhanoğlu'na yıllık net 4 milyon euroluk bir sözleşme önerecek. Maaşın dışında sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.

Uzun süredir Milan ile sözleşme görüşmelerini yürüten 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, çarşamba gün içerisinde Milanello'ya giderek bir kez daha yönetimle görüşme gerçekleştirecek.

6 GOL 9 ASİST

Stefano Pioli döneminde Milan'ın en etkili silahlarından biri haline gelen Çalhanoğlu, bu sezon 24 resmi maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.