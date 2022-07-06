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    Milan'dan Ibrahimovic'e yeni sözleşme

    İtalya Serie A'da Milan, tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'le 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
    • 06.07.2022 - 14:30
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    Milan'dan Ibrahimovic'e yeni sözleşme

    Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da Zlatan Ibrahimovic takımda kalıyor.

    Sky Italia'da yer alan haberde, Milan ve Zlatan Ibrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1-1.5 milyon euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.

    Uzun süre forma giyemeyecek

    Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından Zlatan Ibrahimovic'in dizinden ameliyat olduğu ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

    2021/22 sezonunda Milan'da 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asist kaydetti.

    Milan dan Ibrahimovic e yeni sözleşme #1


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