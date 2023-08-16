Milot Rashica: Beşiktaş beni istediğini hissettirdi Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Milot Rashica transfer süreci hakkında, "Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim" dedi.

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Transferde son günlerde atağa geçen Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferinin ardından Milot Rashica'da da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Kosovalı futbolcunun transferi için İngiliz kulübü Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Beşiktaş'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Rashica ise transferinin ardından siyah-beyazlı takımın YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum"

6-7 yaşından bu yana futbol oynadığını belirten hücum oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Amcam Kosova’da alt liglerde futbol oynuyordu. 6-7 yaşıma geldiğimde beni bir futbol okuluna kaydettiren de o oldu. O zamandan beri futbol oynuyorum. Kartal, ulusal sembolümüz, Arnavutluk ve Kosova halkı için bir semboldür. Kartal işareti yaptığımızda bizi görenler kim olduğumuzu biliyordur. Bu bayrağımızı görenler için de geçerli. Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum. Hepimiz için çok özel bir anlamı var.

"Beni istediklerini hissettirdiler"

Beşiktaş'ı tercih etme nedenini açıklayan 27 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş’la görüşmelere başladığımız ilk andan itibaren bana saygı duydular ve beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye’ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim.

"Geçen sene bu statta oynamıştım, atmosfer çok iyiydi"

Beşiktaş Stadı'ndaki atmosferin çok iyi olduğunu söyleyen Rashica şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene bu statta oynamıştım, atmosfer çok iyiydi. Türkiye’deki taraftarların bambaşka bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Umarım birçok gol ve asist yaparım ama hangi pozisyonda oynadığım pek fark etmiyor açıkçası. Takımıma yapabileceğim en iyi katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bu sadece gol ve asist değil elbette, sahaya çıktığımda yapabileceğim her şey aslında.

"Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız"

Şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini ifade eden Kosovalı oyuncu, şunları dedi:

Daha önce de 11 numarayı giyiyordum, sevdiğim bir numara açıkçası. Bu numarayı alabileceğimi söylediler, bunun için de mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"

Rashica, takıma en iyi katkıyı vermek istediğini ifade etti: