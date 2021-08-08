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    Min-Jae Kim Fenerbahçe için İstanbul'da

    Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 06:51
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    Min-Jae Kim Fenerbahçe için İstanbul'da

    Futbolda transfer sezonu devam ediyor. Fenerbahçe'nin defansa takviye için prensipte anlaştığı BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Güney Koreli defans oyuncusu Min-Jae Kim, İstanbul'a geldi.

    Türk Hava Yolları’nın (THY) Seul uçağı ile 04.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Min-Jae Kim’i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

    "İSTANBUL'A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

    Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

    Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

    Min-Jae Kim Fenerbahçe için İstanbul da #1

    Min-Jae Kim Fenerbahçe için İstanbul da #2

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